Reitturnier in Riesenbeck darf ohne Zuschauer stattfinden

Riesenbeck (dpa/lnw) - Das dreitägige Late-Entry-Reitturnier in Riesenbeck darf trotz anhaltender Corona-Krise stattfinden. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, haben die Behörden «dank detailliertem Konzept keine Bedenken». Vom 19. bis 21. Mai stehen insgesamt 16 Prüfungen auf dem Programm. In der großen Veranstaltungshalle werden Springen der Klassen M und S für Youngster und ältere Pferde angeboten. Zuschauer sind jedoch nicht zugelassen.