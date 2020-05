Mehrere Autos brennen in Dortmunder Innenstadt

Dortmund(dpa/lnw) - In der Dortmunder Innenstadt haben am frühen Samstagmorgen mehrere Autos gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte zunächst zu einem brennenden Auto in der südlichen Innenstadt gerufen. Dort drohte das Feuer auf einen angrenzenden Supermarkt und weitere Fahrzeuge überzugreifen. Ein weiteres Löschfahrzeug wurde zu einem zweiten Einsatz gerufen: Auch dort brannte ein Auto, die Flammen hatten bereits auf zwei weitere Fahrzeuge übergegriffen. Nach circa eineinhalb Stunden waren die Brände gelöscht. Details zur Brandursache, einem möglichen Zusammenhang der Brände sowie zur Höhe des entstandenen Schadens sind laut Polizei noch nicht bekannt.