Ab 2026 plane man mit einem Regelbetrieb der Strecke, teilte das Ministerium mit. In rund sechs Wochen Bauzeit wurde die über sieben Kilometer lange Strecke zwischen Moers Rheinkamp und Kamp-Lintfort saniert und ausgebaut. Rund 18 Millionen Euro will die Niederrheinbahn GmbH mit Landeshilfe in den kommenden Jahren in die weitere Streckensanierung investieren.