«Das ist der erste Preis, den ich jemals gewonnen habe», sagte der Sänger, als er die Trophäe in den Händen hielt. Santos war damit der erste Sieger des «FreeESC» überhaupt - der Wettbewerb ist neu.

Die von Raab produzierte Show war als Ersatz für den wegen der Corona-Pandemie abgesagten Eurovision Song Contest in Rotterdam gedacht. Der Modus orientierte sich in gewisser Weise am Original. Zwölf Punkte waren pro Land die Höchstwertung.

Mit Spannung war vor allem erwartet worden, wer für Deutschland ins Rennen gehen würde. Raab hatte eine «echte Legende» versprochen. Viele dachten, er meinte damit sich selbst. Es war dann aber Komiker und Musiker Helge Schneider (64, «Katzeklo»).