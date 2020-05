Wetter: Freundlicher Start in die Woche

Köln (dpa/lnw) - Heiter und niederschlagsfrei beginnt die Woche in Nordrhein-Westfalen. Nur im Norden und Osten des Landes ist es voraussichtlich zeitweise wolkig, dazu schwacher bis mäßiger Wind aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Es wird etwas wärmer bei 20 bis 23 Grad, im Bergland bis 21 Grad. Auch in der Nacht zu Dienstag soll es laut Deutschem Wetterdienst trocken bleiben, in der Eifel tritt jedoch stellenweise leichter Frost in Bodennähe auf.

Von dpa