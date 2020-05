Unfall bei Porta Westfalica: Zahl der Verletzten steigt

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach dem schweren Unfall auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica am Samstag hat sich die Zahl der Verletzten auf fünf erhöht. Zwei Personen wurden demnach schwer, drei leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Zunächst hatten die Einsatzkräfte nur von einem lebensgefährlich Verletzten Lkw-Fahrer gesprochen. Der Lastwagenfahrer schwebt laut Polizei nach einer Notoperation weiter in Lebensgefahr.

Von dpa