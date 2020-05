Getöteter auf Gehweg: Verdächtiger räumt Misshandlung ein

Dortmund (dpa/lnw) - Im Fall eines getöteten 41-Jährigen in Dortmund hat ein Tatverdächtiger eingeräumt, den Mann körperlich misshandelt zu haben. Das Opfer war in der Nacht zu Samstag leblos auf einem Gehweg gefunden worden, der 39 Jahre alte Verdächtige wurde später nach Zeugenhinweisen ermittelt. Er habe in seiner Vernehmung angegeben, den kleinwüchsigen 41-Jährigen misshandelt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Wegen des dringenden Tatverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge sollte der Mann dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von dpa