Feuerwehrmann stoppt lauten Wecker mit Axt

Münster (dpa/lnw) - Ein lautstarkes Alarmgeräusch hat in der Nacht zu Sonntag in Münster mehrere Menschen aus dem Schlaf geschreckt, bis es durch den zupackenden Einsatz eines Feuerwehrmannes gestoppt werden konnte. Mit einer Axt stellte er die nervtötende Geräuschquelle ab - einen Wecker. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, hatten sich mehrere Bürger gegen 23.15 Uhr bei der Polizei gemeldet, weil ein durchdringendes Alarmgeräusch durch die Straße hallte. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass es sich um das Signal eines Weckers in einem Container für Elektroschrott handelte. Der Container habe dabei wie ein Resonanzkörper gewirkt und den Alarmton erheblich verstärkt, so die Polizei.

Von dpa