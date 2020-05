«Vorbildlich verhalten»: Innenminister dankt Fußballfans

Die Geisterspiele in Dortmund, Düsseldorf und Köln waren am Wochenende laut Ministerium jenseits des Platzes «weitgehend störungsfrei verlaufen.» Weder an den Stadien noch in den Innenstädten der Spielorte habe es nennenswerte Verstöße gegen Coronaschutzvorschriften oder Straftaten gegeben.

«Das Wochenende hat gezeigt, dass sich in diesen schwierigen Zeiten Gesundheitsschutz und Fußballbegeisterung sehr wohl miteinander verbinden lassen», sagte Reul . Das lasse ihn optimistisch auf das kommende Wochenende blicken, an dem mit der Begegnung 1. FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf am Sonntag (18.00 Uhr) das nächste Derby anstehe.