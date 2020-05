Nach Corona-Fällen ruht Betrieb bei Fleischverarbeiter

Dissen/Münster (dpa/lnw) - Nach zahlreicher Coronavirus-Infektionen unter Mitarbeitern eines Fleischverarbeitungsbetriebes im Kreis Osnabrück in Niedersachsen will das Unternehmen mit Firmenzentrale in Münster die Ursachen klären. «Nun gilt es, so rasch wie möglich die Gründe für das Testergebnis zu analysieren», sagte am Montag der geschäftsführende Vorstand des Schlachtkonzerns Westfleisch laut einer Unternehmensmitteilung. Beim Unternehmen Westcrown in Dissen hatte der Landkreis am Sonntag 92 Mitarbeiter positiv getestet. Am Montag ruhte daraufhin der Betrieb, der von den Schlachtunternehmen Westfleisch und Danish Crown gemeinsam betrieben wird. Im Umgang mit den Betroffenen und seinen weiteren Mitarbeitern befolge Westcrown die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, so das Unternehmen.

Von dpa