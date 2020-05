Euskirchen: Kein Karneval in alter Form wegen Coronavirus

Euskirchen (dpa/lnw) - Der Karneval in der Stadt Euskirchen fällt in seiner traditionellen Form der Corona-Pandemie zum Opfer. Rosenmontagszug, Proklamationssitzung, Damensitzung - all das sei «in der bisherigen Form» für 2021 nicht geplant, teilte der «Festausschuss Euskirchener Karneval» (FeuKa) am Montag mit. Man werde die bevorstehende Session um ein Jahr «verschieben». Auch Tollitäten werde es in der Kernstadt nicht geben - das erste Mal seit 1951. Das Amt wäre in Corona-Zeiten vermutlich nicht gerade attraktiv, hieß es zur Begründung: «Abgesehen von nahezu leeren Sälen dürften sie sich noch nicht einmal zum Schunkeln bei Ihren Begleitungen einhaken.»

Von dpa