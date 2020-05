79 Corona-Infektionen in NRW: Wert im Kreis Coesfeld sinkt

101 weitere Menschen meldeten sich wieder gesund. Damit haben nach der Auflistung des Ministeriums bisher 30 783 Menschen eine Infektion überstanden. Rechnerisch ergibt sich, dass am Montag noch 4053 Menschen akut mit dem Coronavirus infiziert waren.

Binnen sieben Tagen zählten die Gesundheitsämter landesweit 1032 Infektionen. Im selben Zeitraum starben 56 Menschen in NRW. Solche Zahlen wurden am 10. April noch innerhalb eines Tages vermeldet. Seit dem vergangenen Dienstag sind fast 1800 Menschen wieder gesund geworden.

Im Kreis Coesfeld sank die Zahl der Neuinfektionen binnen der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner am Montag auf 36,4. Das Virus war unter den Mitarbeitern eines fleischverarbeitenden Betriebs ausgebrochen. Am Montag wurden die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in dem Kreis wieder aufgehoben.

Im Kreis Heinsberg erhöhte sich die Zahl der Neuinfektionen auf 24,4 pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche.