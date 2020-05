NRW-Flughäfen hoffen auf mehr Passagiere ab Juni

In Düsseldorf werden aktuell nur etwa zwei Prozent des für diese Jahreszeit üblichen Passagieraufkommen abgefertigt. Ähnlich sieht die Lage am Airport Köln/Bonn aus. Dort sind im gesamten April nach Angaben einer Sprecherin etwa 4700 Passagiere gestartet oder gelandet. Zum Vergleich: Im April 2019 waren es rund 970 000. Aktuell würden durchschnittlich 100 Passagiere pro Tag in Köln/Bonn starten oder landen. «Normalerweise sind es zu dieser Zeit während des Sommerflugplans etwa 30 000 täglich», teilte die Sprecherin mit.

Am Dortmunder Airport ging die Zahl der Passagiere auf 1,5 Prozent des Vorjahresniveaus zurück. In Weeze am Niederrhein starten und landen derzeit überhaupt keine Linienmaschinen. Von dort können erst wieder ab Juli Flüge mit Ryanair gebucht werden, wie ein Sprecher sagte. Die Lufthansa will ab dem 02. Juni wieder Flüge vom Airport Münster/Osnabrück nach München anbieten. Zunächst soll es bis Mitte Juni täglich außer samstags eine Verbindung geben, teilte der Airport mit.