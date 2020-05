Aus NRW nach Norderney: Inselbloggerin während Krise gefragt

Im September vergangenen Jahres begann Eschenhagen die Arbeit. Sie hadere nicht damit, ihren zwölfmonatigen Job gerade in dieser Zeit angetreten zu haben: «Die letzten Wochen auf der leeren Insel waren tatsächlich auch schön. Dass darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, aber das war herrlich, so eine Insel für sich zu haben.» Seit den Tourismus-Lockerungen in der vergangenen Woche fülle sich die Insel aber langsam wieder und einsame Strandspaziergänge seien unwahrscheinlicher geworden.

Nach Angaben der Tourismusgesellschaft Staatsbad Norderney hatten sich mehr als 300 Bewerber für die Stelle gemeldet, die als «Auszeit am Meer» ausgeschrieben war. Monatlich 450 Euro und eine möblierte Wohnung wurden geboten. Ob ab Mitte September Norderneys dritter Inselblogger auf Eschenhagen folgt, ist ungewiss. Es sei noch keine Entscheidung dazu getroffen, hieß es von der Staatsbad Norderney.