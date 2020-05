Wie die Niederländer die Marinemalerei erfanden

Köln (dpa) - Im 17. Jahrhundert entstand in den Niederlanden eine neue Kunstgattung, die Marinemalerei. Hintergrund war die damalige Vorrangstellung der Niederlande im Welthandel. Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln zeigt nun von Donnerstag (21. Mai) an gut 20 Marinegemälde von Meistern wie Hendrick Corneliszoon Vroom, Jan Porcellis, Jan van Goyen und Salomon van Ruysdael.

Von dpa