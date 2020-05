Paar soll 15-Jährige zur Prostitution gezwungen haben

Bonn (dpa/lnw) - Vor dem Bonner Landgericht muss sich seit Dienstag ein 28-jähriger Angeklagter wegen Zuhälterei, Menschenhandel sowie Zwangsprostitution einer 15-Jährigen verantworten. Gemeinsam mit seiner 31-jährigen Lebensgefährtin, die ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, soll er die junge Frau sechs Jahre lang zum Anschaffen in Clubs in Lohmar und in der Schweiz geschickt haben. Ihre Bezahlung - rund 10 000 Euro im Monat - musste sie laut Anklage komplett an den 28-Jährigen abgeben; die Anklage geht insgesamt von rund 180 000 Euro aus.

Von dpa