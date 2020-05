Grüne fordern Corona-Tests in Flüchtlingsunterkünften

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem jüngsten Corona-Ausbruch in einem Flüchtlingsheim in St. Augustin bei Bonn fordern die Grünen im Landtag flächendeckende Tests bei allen Bewohnern in den Landesunterkünften. Die Landesregierung habe es in zwei Monaten auch nicht geschafft, die Belegung in den Sammelunterkünften zu entzerren, damit die Menschen dort nicht so beengt lebten, sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker am Dienstag.

Von dpa