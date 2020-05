Ansturm auf Freibad in Ochtrup: Erste Schlangen um 6 Uhr

Ochtrup (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen haben am Mittwochmorgen unter besonderen Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise die ersten Freibäder geöffnet. So warteten die ersten Schwimmfans in Ochtrup im nördlichen Münsterland bereits um kurz vor 6.00 Uhr auf den Einlass. Hier war die Freude doppelt groß, denn das Bergfreibad wurde seit dem vergangenen Jahr saniert. Im vergangenen Jahr war die Freibad-Saison in der Stadt im Kreis Steinfurt bis auf drei Tage ausgefallen.

Von dpa