Erste Corona-Behandlungszentren schließen in Westfalen

Ein Großteil der vormals 29 Corona-Behandlungszentren der KVWL soll aber zunächst weiter laufen. Die Schließung der übrigen sei Ausdruck einer langsamen Rückkehr zur Normalität, betonte die Sprecherin. In den Praxen der Ärzte stehe inzwischen ausreichend Schutzmaterial zur Verfügung, um Patienten dort zu behandeln.

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein will dagegen kurzfristig keine ihrer Test-Einrichtungen schließen, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Sie ist an gut der Hälfte von 50 solcher Corona-Diagnosestellen im Rheinland beteiligt. «Wir werden da unsere Kapazitäten jetzt nicht zurückfahren», sagte der Sprecher am Mittwoch. Im Gegenteil gehe mit einem neuen Test-Zentrum in Duisburg in der kommenden Woche eine zusätzliche Einrichtung an den Start. Grundsätzlich werde man das Infektionsgeschehen ebenfalls weiter im Blick behalten und für die kommenden Monate prüfen, welche Einrichtungen wo gebraucht werden.