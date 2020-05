Heinrich-Heine-Institut kauft Brief von Robert Schumann

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Düsseldorfer Heinrich-Heine-Institut hat in Berlin einen Brief des Komponisten Robert Schumann (1810-1856) an Julius Stern ersteigert. Das hat die Landeshauptstadt am Mittwoch mitgeteilt. Der Komponist habe ihn zwei Wochen vor seinem Suizidversuch am 27. Februar 1854 an Stern geschrieben, den Mitbegründer und späteren Direktor des Berliner Konservatoriums.

Von dpa