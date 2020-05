Düsseldorf -

Ein Schornsteinfeger hat zwei mutmaßlichen Drogendealern in Düsseldorf Unglück gebracht. Weil die 21 und 24 Jahre alten Männer den «Glücksbringer» immer wieder abwimmelten und partout nicht in die Wohnung lassen wollten, rief der das Ordnungsamt, berichtete die Polizei am Mittwoch.