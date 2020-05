Im Kölner Norden zwei A1-Vollsperrungen Richtung Dortmund

Köln/Leverkusen (dpa/lnw) - Im Kölner Norden wird die vielbefahrene A1 in Fahrtrichtung Dortmund am späten Freitagabend wegen Bauarbeiten gleich an zwei Stellen voll gesperrt. In der Anschlussstelle Köln-Niehl werde die Lkw-Sperranlage umgebaut, teilte der Landesbetrieb Straßen.NRW mit. Diese Sperrung dauere von Freitag 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr. Die Auf- und Abfahrten in der Anschlussstelle blieben frei. Umleitungen würden über den Kölner Kreisverkehr «Niehler Ei» ausgeschildert. In dem Bereich fahren normalerweise pro Tag durchschnittlich über 50 000 Fahrzeuge.

Von dpa