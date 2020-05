Autofahrer fährt in Stauende: Drei Verletzte

Bochum (dpa/lnw) - Ein 29 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwochabend in Bochum von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast sowie ein Verkehrsschild geprallt. Bei dem Aufprall wurden seine 27 Jahre alte Ehefrau und die 11-jährige Tochter im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Lebensgefahr besteht demnach nicht. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.