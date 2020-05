146 neue Corona-Infektionen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle um 146 gestiegen. Das waren deutlich weniger als in den Tagen zuvor, wie aus den Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums vom Himmelfahrtstag hervorgeht. Allerdings sind die Zahlen an Feiertagen und Wochenenden oft niedriger, weil nicht alle Ämter ihre Daten am gleichen Tag weiterleiten. Es gab in NRW neun neue weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten im Land auf 1545. Die Zahl der gemeldeten Infektionen insgesamt liegt nun bei 36 893.

Von dpa