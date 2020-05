Brand in Wohnung: Ein Toter

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Mönchengladbach ist ein Mann getötet worden. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag im zweiten Obergeschoss in der Wohnung des Verstorbenen ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung eintrafen, war der Mann bereits nicht mehr am Leben. Vier weitere Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von dpa