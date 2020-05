Preußen Münsters Mannschaftsarzt kritisiert Drittliga-Start

Münster (dpa/lnw) - Mannschaftsarzt Cornelius Müller-Rensmann vom SC Preußen Münster hat nach seiner Ernennung zum Hygienebeauftragten bei dem Drittlisten die durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geplante Wiederaufnahme des Spielbetriebs kritisiert. «Wir müssen uns leider dem Willen des DFB beugen und den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes in Anbetracht der Risiken und des erheblichen Aufwandes nicht sinnvoll ist», wird der Orthopäde in einer Mitteilung des Vereins am Freitag zitiert.

Von dpa