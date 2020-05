Köln: Manager Heldt und Zorc sehen geringen Heimvorteil

Köln (dpa) - Nach nur einem Heimerfolg und fünf Auswärtssiegen am ersten Geister-Spieltag der Fußball-Bundesliga glauben die Manager Horst Heldt und Michael Zorc an eine geringe Kraft des Heimvorteils in der Fußball-Bundesliga. «Das Gewohnte ist trotzdem vorhanden. Aber es lässt sich festhalten, dass der Heimvorteil ein bisschen verloren gegangen ist oder zumindest ein bisschen verschwimmt», sagte Kölns Sportchef Heldt: «Vor Corona konnte man bei einem Heimspiel auf die Unterstützung setzen. Das ist ein bisschen flöten gegangen.»

Von dpa