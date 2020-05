Augsburgs Trainer: Kein zusätzlicher Druck nach Fauxpas

Augsburg (dpa) - Heiko Herrlich empfindet vor dem Pflichtspiel-Debüt als Trainer des FC Augsburg beim FC Schalke 04 nach eigener Aussage keinen zusätzlichen Druck durch sein Corona-Malheur in der Vorwoche. Der 48-Jährige hatte bei einem Einkauf von Zahnpasta und Hautcreme die Quarantäne-Regeln missachtet und deshalb im Heimspiel gegen Wolfsburg (1:2) nicht auf der Bank gesessen. In Gelsenkirchen am Sonntag (13.30 Uhr) wird Herrlich nun erstmals die abstiegsbedrohten Schwaben in der Fußball-Bundesliga betreuen. «Ich empfand den Druck vor acht Wochen genauso und habe gewarnt, dass man die Situation nicht unterschätzen darf», sagte der frühere Profi bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Von dpa