Kabak zurück im Schalker Kader: Wagner fordert Reaktion

«Wir stehen vor einer Woche der Vorentscheidung. Da müssen wir reingehen und alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen», sagte Schalkes Coach. Er sei vor allem psychologisch gefordert. «Jeder hat in dieser Trainingswoche gezeigt, dass es angebracht ist eine Reaktion zu zeigen. Meine größte Aufgabe ist es jetzt, den Jungs Vertrauen zu geben», sagte Wagner .

Personelle Wechsel sind denkbar, im Tor aber sicherlich nicht, obwohl Markus Schubert im Derby keinen guten Tag erwischt hat. «Natürlich war er enttäuscht. Aber er ist sehr kämpferisch und wollte am liebsten sofort wieder spielen», erklärte Wagner. Möglicherweise wechselt der Coach in der Offensive. «Da brauchen wir mehr Durchschlagskraft. Aber wir müssen auch in der Defensive kompakter und galliger spielen». Immerhin: Gegen Augsburg haben die Schalker in der Bundesliga noch kein Heimspiel verloren.