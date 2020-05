Belgien: Bochums Ex-Torschützenkönig Christiansen entlassen

Christiansen ist in Dänemark aufgewachsen, jedoch in den 90er Jahren zweimal für Spaniens Nationalmannschaft aufgelaufen. Als Stürmer des VfL Bochum war er in der Saison 2002/2003 gemeinsam mit Giovane Elber vom FC Bayern München Torschützenkönig in der Bundesliga geworden. In seinem ersten Jahr als Coach von Saint-Gilloise landete er mit dem Verein auf Platz vier der zweiten belgischen Fußballliga.