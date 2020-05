München (dpa) - Bayern-Trainer Hansi Flick blickt dem Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Dienstag mit großer Vorfreude entgegen. «Solche Spiele gerade gegen den BVB sind immer etwas Besonderes», sagte der Chefcoach des FC Bayern München am Samstag nach dem 5:2-Sieg in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt.

Von dpa