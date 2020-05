Schweinsteiger über Götze: Braucht nicht besten Verein

Berlin (dpa) - Bastian Schweinsteiger wünscht sich für seinen bei Borussia Dortmund aussortierten einstigen Weltmeister-Kollegen Mario Götze einen Verein, bei dem er mehr Spielminuten bekommt. Das müsse nicht der beste Verein in Europa sein, aber «jetzt mit einem Alter von 27, bald 28 - das sind die besten Jahre im Fußball», sagte der langjährige Bayern-Profi Schweinsteiger (35) in der ARD-«Sportschau» am Sonntag.

Von dpa