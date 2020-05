«Bild»: Stieler pfeift Duell zwischen Dortmund und Bayern

Dortmund (dpa) - Das Spitzenduell in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wird nach Informationen der «Bild»-Zeitung (Montag-Ausgabe) am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) von Schiedsrichter Tobias Stieler geleitet. Demnach pfeift der 38-Jährige die Party zwischen dem Rekordmeister und dem Team von Lucien Favre bereits zum vierten Mal. Der Deutsche Fußball-Bund wird die Ansetzung erst am Spieltag öffentlich bekanntgeben, da alle Schiedsrichter einen Tag vor den Spielen auf das Coronavirus getestet werden.

Von dpa