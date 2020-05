Bayer kommt bei Glyphosat-Vergleich voran: Aktie steigt

Leverkusen/New York (dpa) - Bayer ist bei den Vergleichsverhandlungen im US-Schadenersatzstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat vorangekommen. «Wir haben in den Mediationsgesprächen zu Roundup unter der Aufsicht von Ken Feinberg Fortschritte erzielt», teilte ein Sprecher des Pharma- und Agrarchemiekonzerns am Montag in Leverkusen mit. Der Prozess bleibe aber auch weiter vertraulich. Daher werde Bayer «nicht über Ergebnisse oder den Zeitpunkt eines Vergleichs spekulieren». An der Börse stieg der Kurs der Bayer-Aktie am Vormittag um fast 5 Prozent.

Von dpa