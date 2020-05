BVB gegen Bayern in 200 FIFA-Mitgliedsländern zu sehen

Dortmund (dpa) - Das Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ist in etwas mehr als 200 FIFA-Mitgliedsländern live oder zeitversetzt zu sehen. Diese Zahl nannte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag auf Nachfrage. Damit bewegt sich das internationale Interesse auch in der Corona-Krise im üblich großen Rahmen. In der vergangenen Saison waren es 205 Mitgliedsländer des Weltverbandes. In der Partie am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) fordert der Tabellenzweite BVB den Titelverteidiger und Spitzenreiter. Derzeit haben die Dortmunder vier Punkte Rückstand auf die Münchner.

Von dpa