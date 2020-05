Schlagerstar Olaf Henning braucht ständig Nasenspray

Köln (dpa/lnw) - Schlagersänger und Komponist Olaf Henning (52, «Cowboy und Indianer») verbraucht laut «Bild-Zeitung» pro Woche zwei Fläschchen Nasenspray. «Wenn ich nicht sprühe, bekomme ich Schweißausbrüche und Panikattacken», sagte er der Zeitung (Montag). Schon seit zwanzig Jahren sei er auf das Spray angewiesen. Ohne den Wirkstoff bekomme er keine Luft, weil seine Nasenschleimhäute anschwellen, so der Sänger. «Ich sprühe bestimmt so dreißig Mal am Tag.»

Von dpa