Eigentlich war in dem Prozess gegen den sogenannten «Cyber-Dschihadisten» am Montag das Plädoyer der Generalstaatsanwaltschaft geplant. Der Terrorprozess soll jetzt am 5. Juni weitergehen. Inzwischen stehe fest, dass der Richter nicht an Covid-19 erkrankt ist, sagte der Gerichtssprecher.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-Jährigen Angeklagten die Unterstützung der syrischen islamistischen Terrorgruppe Ahrar al-Scham vor. Laut Anklage hat der Deutsch-Tunesier die Terrorgruppe mit Geld und Material unterstützt. Außerdem soll der bundesweit bekannte Salafist auf Social-Media-Plattformen dazu aufgerufen haben, sich der Terrormiliz Islamischer Staat anzuschließen oder diese zu unterstützen.

Der verheiratete zweifache Vater war Mitte Mai 2019 an seinem Wohnort Köln-Klettenberg verhaftet worden.