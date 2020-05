ADAC: Staus an Pfingsten wegen Corona-Lockerungen

Die größte Staugefahr auf den NRW-Autobahnen sieht der ADAC Nordrhein über Pfingsten besonders am Freitagnachmittag und am frühen Abend, Samstagvormittag und Montagnachmittag. Staustrecken blieben unverändert vor allem die A1 (Köln - Dortmund - Osnabrück - Bremen), A2 (Oberhausen - Dortmund - Hannover), A3 (Oberhausen - Köln - Frankfurt) und A61 (Mönchengladbach - Koblenz) sowie der Kölner Ring (A1/A3/A4), wie der ADAC Nordrhein ergänzend in Köln mitteilte.

Trotz des langen Pfingstwochenendes und des Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg sei insgesamt aber davon auszugehen, dass das Stauniveau weit hinter dem der vergangenen Jahre zurückbleiben dürfte, sagte ein ADAC-Sprecher in München. Verkehrsdaten des Himmelfahrtswochenendes hätten gezeigt, dass die Corona-Pandemie auch an Feiertagen für weniger Verkehr sorge. «Da sind die Leute einfach deutlich weniger unterwegs. Das wird auch an Pfingsten so sein.»

Rund um das Himmelfahrtswochenende gab es in Nordrhein-Westfalen laut ADAC zwischen Mittwoch und Sonntag insgesamt 1132 Staumeldungen und damit 46 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Die Staulänge hat sich demnach mit 1015 Kilometern zum Vorjahr sogar mehr als halbiert.