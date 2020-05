Flüchtlinge in Jugendherberge in Bonn mit Corona infiziert

Bonn Honnef/Köln (dpa/lnw) - Zwölf in einer Jugendherberge in Bonn untergebrachte Flüchtlinge sind mit Corona infiziert. Das bestätigte am Montag die Bezirksregierung Köln. Sie waren zusammen mit sieben anderen aus einem Flüchtlingsheim in St. Augustin in die Jugendherberge verlegt worden. In der Unterkunft in St. Augustin hatten sich 166 Bewohner und 13 Mitarbeiter infiziert.

Von dpa