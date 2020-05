Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Grünen treten am 13. September in fast allen nordrhein-westfälischen Großstädten mit eigenen Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters an. Heute stellen ihre Parteichefs, Mona Neubaur und Felix Banaszak, in Düsseldorf ihre politischen Schwerpunkte und ihre landesweite Kampagne vor.

Von dpa