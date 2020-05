Hitzfeld: Auswärtsspiel ist für die Bayern ein Vorteil

München/Berlin (dpa) - Nach Meinung von Trainerlegende Ottmar Hitzfeld kommt der Geisterspiel-Gipfel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund dem FC Bayern München entgegen. «Für Bayern ist es sicherlich ein Vorteil, in Dortmund zu spielen und nicht zu Hause vor leeren Rängen in der Allianz Arena», sagte der ehemalige Coach beider Top-Teams in einem Interview bei «Focus Online».

Von dpa