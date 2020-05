Schalksmühle (dpa/lnw) - Ein Hubschrauber der Polizei hat in der Nacht zu Dienstag eine vermisste 80-jährige Seniorin in einem Wald entdeckt. Die Frau war laut Polizei erst am Abend zuvor in ein Seniorenheim gezogen, aus dem sie verschwand.

Von dpa