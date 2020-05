Nach den beiden als gewaltbereit geltenden Patienten wurde am Mittag weiterhin gefahndet. Sie waren am Montagabend mit dem weißen Ford Mondeo (Kennzeichen KLE-S 2521) eines Pflegers geflohen. «Man weiß nicht, in welche Richtung die weg sind», sagte eine Polizei-Sprecherin.

Die beiden Männer seien inzwischen international zur Fahndung ausgeschrieben. Auch die niederländischen Behörden seien informiert worden. «Welche Maßnahmen die treffen, wissen wir aber nicht», sagte die Sprecherin weiter.

Es seien bereits Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. So hätten Bürger der Polizei Fahrzeuge oder verdächtiges Verhalten Unbekannter gemeldet. Allen Hinweisen werde nachgegangen, so die Sprecherin. Tipps nehme jede Polizeidienststelle entgegen. «Wir sind zuversichtlich, dass wir sie aufspüren und festnehmen werden», sagte ein Sprecher.

Die Männer waren laut Polizei wegen Raubdelikten verurteilt worden. Sie saßen seit Oktober sowie Dezember 2019 im Maßregelvollzug. Sie hatten am Montagabend mit Küchenmessern bewaffnet einen Pfleger eingeschlossen und einen zweiten in ihre Gewalt gebracht. Diesen zwangen sie dazu, die Außentür unter dem Vorwand, den Müll raus zu bringen, öffnen zu lassen. Anschließend flohen sie mit dem Auto des Pflegers. Beide Klinikmitarbeiter blieben unverletzt.