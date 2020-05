Wohnung wegen Zigarettenstummels komplett ausgebrannt

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein glimmender Zigarettenstummel soll in Euskirchen zu einem Wohnungsbrand geführt haben. Nach Polizeiangaben vom Dienstag wurde die Wohnung gerade renoviert. Den Ermittlungen zufolge drückte eine von den Mietern engagierte Helferin am Montag auf dem Balkon eine Zigarette in einem Aschenbecher aus, der in einer Abfalltüte stand. Danach verließ sie die Wohnung. Durch den glimmenden Zigarettenstummel müsse die Plastiktüte Feuer gefangen haben, sagte ein Polizeisprecher. Da auf dem Balkon auch Farben abgestellt gewesen seien, habe sich das Feuer schnell ausgebreitet. Die ganze Wohnung brannte aus. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Von dpa