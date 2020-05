Saisonende: Schwere Knieverletzung bei Schalkes Serdar

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss für den Rest der Saison ohne Nationalspieler Suat Serdar auskommen. Der 23-Jährige zog sich beim 0:3 gegen Augsburg am Sonntag eine Verletzung am linken Knie zu. «Er hat einen knöchernen Außenbandanriss in Höhe des Wadenbeinköpfchens. Drei bis vier Monate Ausfallzeit», sagte Schalkes Trainer David Wagner am Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz.

Von dpa