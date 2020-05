25 Jugendherbergen öffnen in NRW ab Pfingsten wieder

Hagen (dpa/lnw) - Etwa die Hälfte der westfälisch-lippischen Jugendherbergen öffnet am Freitag nach einer Corona-Zwangspause. So stehen beispielsweise die Herbergen in Winterberg, Münster, am Möhne- oder Sorpesee, auf der Burg Bilstein oder der Wewelsburg schon über Pfingsten für Familien oder anderen Reisende offen, teilte der Landesverband Westfalen-Lippe des Deutschen Jugendherbergswerks am Dienstag mit. Insgesamt könnten allerdings nur 16 der 29 Standorte «Corona-konform» wieder an den Start gehen. Die übrigen Herbergen verfügen überwiegend über Mehrbettzimmer ohne die zur Zeit vorgeschriebenen eigenen Sanitäranlagen. Außerdem werde man die Zahl der Gäste deutlich beschränken und immer nur einen Teil der Zimmer gleichzeitig belegen.

Von dpa