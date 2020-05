Mit Messer verletzt: Mann stirbt nach Streit in Minden

Minden (dpa/lnw) - Bei einer Auseinandersetzung in Minden ist ein 44-Jähriger mit einem Messer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdeliktes, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Zeugen hatten am Sonntagabend die Polizei alarmiert. Sie hätten von einem Streit mit mehreren Beteiligten und einem stark blutenden Mann in einem Mehrfamilienhaus berichtet. Als die Polizisten dort eintrafen, fanden sie den Schwerverletzten sowie vier weitere Männer. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Vernehmungen der angetroffenen Männer und weitere Spurenauswertungen sollen das Tatgeschehen klären, sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa