Ein Wechsel beim FC Bayern: BVB unverändert in den Gipfel

Dortmund (dpa) - Der FC Bayern geht mit einer Änderung in den Geistergipfel der Fußball-Bundesliga (18.30 Uhr/Sky) bei Verfolger Borussia Dortmund. Im Vergleich zum 5:2 über Eintracht Frankfurt am vergangenen Spieltag nimmt Serge Gnabry den Platz von Ivan Perisic ein. Dagegen beginnt der BVB mit der Elf, die mit 2:0 in Wolfsburg gewonnen hatte. Jadon Sancho, Emre Can und der wiedergenesene Axel Witsel sitzen zunächst auf der Bank.

Von dpa