Vater überrollt Kind mit Auto: Dreijährige tot

Velbert (dpa/lnw) - Ein Vater hat in Velbert beim Zurücksetzen seines Autos sein dreijähriges Kind überrollt. Das Mädchen starb, wie die Kreispolizei Mettmann am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen wollten die Eltern am Dienstagnachmittag mit ihrer Tochter einen Park besuchen. Der 24 Jahre alte Vater hielt zunächst am Eingang, wollte das Auto danach aber umparken. Beim Rückwärts-Rangieren übersah er das Kind, das den Wagen bereits verlassen hatte. Das Mädchen wurde von dem Auto zu Boden geworfen und von einem Rad überrollt. Es starb kurze Zeit später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

