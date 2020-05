Keine Einsätze wegen Hochzeitskorsos in NRW seit Mitte März

Düsseldorf (dpa/lnw) - Seit Mitte März hat in Nordrhein-Westfalen kein einziger Hochzeitskorso die Polizei auf den Plan gerufen. Ursache sei offensichtlich die Corona-Pandemie, teilte das NRW-Innenministerium in Düsseldorf am Mittwoch mit. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.